ديمبلي يقود برشلونة أمام جيرونا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة جيرونا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي على رأس تشكيلة "البارسا".

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة كالتالي:

تير شتيغن - أراوخو - جوليس كوندي - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - بوسكيتس - دي يونغ - غافي - عثمان ديمبلي - أنسو فاتي - رافينيا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب، بينما يحتل جيرونا المرتبة الـ12 برصيد 21 نقطة.

المصدر: fcbarcelona.com