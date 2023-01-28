كشف طبيعة إصابة رونالدو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتعرض رونالدو لتدخل عنيف على مستوى الساق من جانب حمدان الشمراني مدافع الاتحاد خلال مواجهة الفريقين الخميس الماضي.

حمدان الشمراني آخر الدقائق والاتحاد ضامن النتيجه يدخل على مفصل كرستيانو رونالدو بكل تهور ؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/OcyIHaHaEo — عمــر العتيبي (@omar_0j) January 27, 2023

ورغم أن رونالدو تمكن من إكمال المباراة، فقد تداول مغردون فيديو للنجم البرتغالي بعد نهاية اللقاء وهو يخرج من الملعب مشتكيا من إصابة في ساقه.

كريستيانو رونالدو يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة . pic.twitter.com/MJGqNxai1Y — يعقوب . (@X99i3) January 26, 2023

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن رونالدو خضع لعدد من الفحوصات الطبية أظهرت أن الأمر مجرد كدمة في المفصل لن تعيقه عن مواجهة الفتح القادمة في الدوري السعودي.

🚨🚨🚨 - الرياضية |



إصابة اللاعب «كريستيانو رونالدو» عبارة عن كدمة في مفصل القدم ، ولن تعيقه عن المشاركة في لقاءات #النصر القادمة . pic.twitter.com/8mOBkmjpTC — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) January 27, 2023

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ الجهاز الطبي لنادي النصر بأنه سبق أن تعرض لإصابة في المفصل كانت أكثر خطورة من تلك التي تعرض لها أمام الاتحاد، مشيرة إلى أن اللاعب ما زال يعاني من وجود تورم حول المفصل.

المصدر: الرياضية السعودية