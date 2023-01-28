استياء كبير من رونالدو في السعودية!

سقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اختباره الحقيقي الأول مع فريقه الجديد النصر الذي ودع كأس السوبر السعودي بخسارته أمام غريمه اتحاد جدة بنتيجة 1-3 في الدور نصف النهائي.

وبعد هذه الخسارة والإقصاء، صبت جماهير النصر جام غضبها على رونالدو، ووجهت له انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أدائه المخيب في المباراة وعدم تمكنه من مساعدة الفريق في أحلك الظروف.

وقال اللاعب السعودي السابق حسين عبد الغني عن رونالدو: "في المباراتين ضد الاتفاق والاتحاد كريستيانو رونالدو غير مقنع ومافيه أي إضافة للفريق واللي يزعل يزعل".

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حسين عبدالغني عن كريستيانو رونالدو:

في المباراتين ضد الاتفاق و الاتحاد . كريستيانو رونالدو غير مقنع ومافيه اي إضافة للفريق واللي يزعل يزعل. pic.twitter.com/TNTGcpi8Bg — أحمد آل سلمان (@AhmadHanader) January 27, 2023

وكتب أحد مشجعي النصر على "تويتر": "ما اقتنعنا وخل رونالدو يطلع من النصر قبل أن تحل الكارثة.. كريستيانو رونالدو أخرج من النصر.. كريستيانو رونالدو لم يقدم أي شيء. حتى جملة كروية لم يقدمها. هجمه واحده لم يقدمها. أرجوك أخرج من النصر.. النصر لن يتحمل النكسات بسببك.. خسر بطولة وخسر هيبته وقوته".

ما اقتعنا وخل يطلع من النصر قبل تحل الكارثه كرستيانو رونالدو اخرج من النصر



كرستيانو رونالدو لم يقدم اي شي. حتى جمله كرويه لم يقدم. هجمه واحده لم يقدم.



الرجوك اخرج من النصر النصر لا يتحمل نكسات النصر بسببك خسر بطوله خسر هيبه خسر قوة — ياسر ال حامد 💛💛💪🏽 (@yasrr03) January 27, 2023

أما مغرد آخر فبرر تراجع مستوى رونالدو لتقدمه في السن حيث كتب: "رونالدو شايب منتهي لاعب تشبع وتقدم في السن.. الكرة جهد وحركة ولياقة.. كل هذه الأشياء يفتقدها رونالدو.. رونالدو صفقة إعلامية ودعائية من جهات حكومية تضرر منها النصر وسيتضرر".

رونالدو شايب منتهي الاعب تشبع كورة قدم وتقدم فيه السن الكورة جهد وحركه ولياقة قلب كل هذي يتفتقدها الاربعيني رونالدو صفقة اعلامية ودعائية من جهات حكومية تضرر منها النصر وسيتضرر — سنعوس (@Muhamme55669065) January 26, 2023

في المقابل، دافع مغردون آخرون عن رونالدو وأرجعوا سبب خسارة النصر أمام الاتحاد إلى مدرب النصر رودي غارسيا ولاعبي الفريق الآخرين، حيث قال أحد المغردين: "فشل مدرب وليس رونالدو".

فشل مدرب وليس رونالدو . — Ahmad Sarhaan Al-Otaibi (@AhmadSarhaan) January 27, 2023

بينما رأى مغردون آخرون أن لاعبي النصر لم يساعدوا رونالدو في الظهور بشكل جيد لعدم إيصال الكرة إليه.

المصدر: مواقع التواصل