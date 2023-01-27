مدرب النصر يحمّل رونالدو مسؤولية إقصاء الفريق من السوبر السعودي!

حمل رودي غارسيا مدرب النصر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، جزءا من المسؤولية بعد خسارة "العالمي" أمام الاتحاد (1-3) أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأتيحت لرونالدو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول عندما كان النصر متخلفا بهدف دون رد، فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، إذ استقبل النجم البرتغالي عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عاليا وضربها برأسه، لكن حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى للكرة ببارعة.

🧤 تصدي تاريخي من غروهي يقود حمدالله لإضافة الهدف الثاني⚽️#الاتحاد_النصر⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/bq0RmC5TdD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

وعقب هذا الإهدار بثوان قليلة، أضاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد ليعقد من مهمة النصر في العودة في النتيجة.

ويعتقد غارسيا أن النتيجة كان من الممكن أن تكون مختلفة لو كان رونالدو أكثر حسما في المباراة.

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وخلال المؤتمر الصحفي، بعد المباراة، أكد المدرب الفرنسي للصحفيين، أن "أحد الأشياء التي غيرت مسار اللقاء كانت فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول".

وودع النصر بعد هذه الخسارة البطولة الأولى مع نجمه رونالدو.

في المقابل، ضرب الاتحاد موعدا في نهائي كأس السوبر السعودي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: goal.com