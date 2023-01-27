رونالدو يثير "رعب" جماهير النصر السعودي بعد مباراة الاتحاد (فيديو)

أثار كريستيانو رونالدو قلق جماهير فريقه النصر، وذلك بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهت بخسارة رفاق النجم البرتغالي بنتيجة 1-3.

وتداول مغردون فيديو لرونالدو بعد المباراة وهو يخرج من الملعب مشتكيا من إصابة تعرض لها في ساقه، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد.

كريستيانو رونالدو يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة . pic.twitter.com/MJGqNxai1Y — يعقوب . (@X99i3) January 26, 2023

كما انتشرت صورة "مرعبة" لمفصل قدم رونالدو، أثناء تدخل الشمراني تزيد الشكوك بشأن خطورة الإصابة، وهو ما أثر قلق جماهير النصر.

حمدان الشمراني آخر الدقائق والاتحاد ضامن النتيجه يدخل على مفصل كرستيانو رونالدو بكل تهور ؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/OcyIHaHaEo — عمــر العتيبي (@omar_0j) January 27, 2023

مفصل كريستيانو رونالدو أثناء تدخل حمدان 💔 pic.twitter.com/9VGtnMwl4O — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 27, 2023

ووفقا للإعلامي الرياضي نواف التميمي، فإن رونالدو يعاني من تورم في مفصل القدم.

تورّم في مفصل كريستيانو رونالدو، اللاعب سيجري فحوصات طبية للتأكد من الإصابة. pic.twitter.com/ZYMtCOWl7W — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) January 26, 2023

وقال التميمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن رونالدو سيخضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات القادمة للتأكد من الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الاتحاد كانت المباراة الرسمية الثانية فقط لرونالدو مع النصر منذ انضمامه للفريق في نهاية ديسمبر الماضي.

المصدر: RT