مهاجم اتحاد جدة حمد الله يغرد بعد إقصاء فريقه السابق النصر من كأس السوبر

نشر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، تدوينة بعد فوز فريقه على نادي النصر بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وكتب المهاجم المغربي على حسابه في موقع "إنستغرام": "الحمد لله هذا من فضل رب العالمين" وأرفق التغريدة بصورة وهو يحتفل مع جماهير الاتحاد.

وسجل حمد الله، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي النصر بين العامين 2018 و2021 قبل أن يرحل عنه بطريقة مثيرة للجدل، الهدف الثاني للاتحاد ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1 وتأهله للمباراة النهائية.

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وهتفت جماهير النصر أثناء المباراة ضد حمد الله، على خلفية الأحداث التي صاحبت انتقاله من النصر للاتحاد.

ويلتقي الاتحاد في النهائي مع نادي الفيحاء الذي تأهل على حساب الهلال حامل اللقب بفوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: RT