بعرض مغر.. النصر السعودي يتحرك بشكل عاجل لضم نجم ريال مدريد

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الجمعة، أن إدارة نادي النصر السعودي، تحركت بصورة عاجلة لإبرام صفقة كبيرة جديدة، بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي كأس السوبر.

وودع النصر أول بطولة مع نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر خسارته أمس الخميس أمام الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بنتيجة 1-3.

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وذكرت "عكاظ"، أن إدارة النصر قررت رفع عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد للتعاقد معه.

وأوضحت أن العرض السابق الذي قدمه النصر لضم اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 37 عاما، كان لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو، وتم رفع قيمة العرض الآن إلى 45 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولا في ريال مدريد منح النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية في عقد مودريتش مع الفريق الإسباني لتسجيله في الميركاتو الشتوي والذي ينتهي بعد 48 ساعة.

يذكر أن العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه لضمه بداية من الصيف المقبل دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل النجم الكرواتي الفترة الحرة في عقده منذ الأول من يناير الجاري.

المصدر: عكاظ