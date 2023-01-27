أوكرانيا تدعو لمنع والد دجوكوفيتش من الظهور في أستراليا المفتوحة

دعا السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيلي ميروسنيشنكو، منظمي بطولة أستراليا لمنع والد نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الظهور في المدرجات بسبب التقاطه صورة مع مشجع موال لروسيا.

وحجز دجوكوفيتش مكانه في نصف نهائي أستراليا المفتوحة بفوزه بثلاث مجموعات نظيفة على منافسه الروسي أندريه روبليف على ملعب رود لافر أرينا مساء الأربعاء.

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وبعد المباراة، تم تصوير والد النجم الصربي، سردجان دجوكوفيتش، مع مشجعين يلوحون بالأعلام الروسية.

وظهر سردجان في الفيديو إلى جانب مشجع يحمل علم روسيا عليه صورة الرئيس بوتين.

وكان المشجع يرتدي قميصا أسود عليه حرف "زد"، وهو رمز يؤيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأرفق الفيديو بتعليق والد دجوكوفيتش وهو يقول "عاش الروس".

وفي بطولة أستراليا المفتوحة، يحظر عرض أعلام روسيا وبيلاروس، كما حظر المنظمون الرموز والأعلام المرتبطة بدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي