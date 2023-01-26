أستراليا المفتوحة.. ريباكينا وسابالينكا تضربان موعدا في النهائي

ضربت الكازاخية يلينا ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا موعدا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزين مثيرين يوم الخميس في نصف النهائي.

وتفوقت ريباكينا، بطلة ويمبلدون، على البيلاروسية الأخرى فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب في أستراليا عامي 2012 و2013، بنتيجة 7-6، و6-3.

أما سابالينكا، المصنفة خامسة عالميا، فتأهلت إلى أول نهائي كبير في مسيرتها بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 7-6، و6-2.

وستشكل المباراة النهائية المقررة بعد غد السبت، المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، علما بأن سابالينكا تفوقت على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة جميعها، آخرها في الدور الـ16 لويمبلدون 2021.

وستخوض الكازاخستانية المصنفة 25 عالميا النهائي الكبير الثاني في مسيرتها بعد ويمبلدون، متسلحة بإرسالاتها الساحقة التي بلغت 44 في البطولة الأسترالية حتى الآن أكثر من أي لاعبة أخرى.

في المقابل، فإن سابالينكا التي تقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة وتوجت قبل أستراليا المفتوحة بلقب دورة أديلايد، ستتسلح بضرباتها الرابحة التي بلغت 33 في مباراتها ضد لينيت الخميس.

المصدر: وكالات