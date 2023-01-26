أتلتيكو مدريد يدين الإساءة لنجم الريال فينيسيوس

أدان أتلتيكو مدريد، سلوك بعض مشجعيه بعد تعليقهم على جسر في العاصمة الإسبانية، لافتة ودمية بقميص نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم في كأس إسبانيا.

وأوضح أتلتيكو مدريد أنه "لطالما أدان واستنكر أي نوع من أنواع التعبير العنيف الذي يعكر التنافس الصحي في مدريد بين مشجعي الناديين".

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وعلى أحد الجسور في مدريد، ظهرت لافتة مكتوب عليها عبارة "مدريد تكره الريال" ودمية بقميص فينيسيوس تتدلى من الجسر والتي تحاكي رجلا مشنوقا، حسبما جاء في مقطع فيديو نشر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مجموعة من مشجعي أتلتيكو مدريد أطلقوا صيحات عنصرية ضد فينيسيوس في مباراة الديربي في النصف الأول من الموسم، والتي أقيمت في 18 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات