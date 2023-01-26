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تصرف جماهير أتلتيكو قبيل مواجهة الريال يثير ضجة واسعة في إسبانيا (فيديو)

الرياضة

تصرف جماهير أتلتيكو قبيل مواجهة الريال يثير ضجة واسعة في إسبانيا (فيديو)
Legion-Media
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تفاقمت الأمور في العاصمة الإسبانية قبل مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس إسبانيا، وذلك بعد توجيه جمهور "الروخي بلانكوس" رسالة "مستفزة" لنجم الريال فينيسيوس جونيور.

وقبل ساعات من المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا، كشفت عدد من الصحف الإسبانية، وعلى رأسها "ماركا" عن قيام جماهير أتلتيكو مدريد بتعليق دمية تمثل فينيسيوس تتدلى من جسر بجوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية الخاصة بريال مدريد.

وإلى جانب الدمية التي تم إلباسها قميص فينيسيوس، والتي تحاكي رجلا مشنوقا، ظهرت لافتة معلقة مكتوب عليها: "مدريد تكره الريال".

العبارة المكتوبة على اللافتة هي أحد شعارات جبهة أتلتيكو، وهي مجموعة من مشجعي "الروخي بلانكوس" التي عرضت تلك اللافتة في العديد من المناسبات.

وكان فينيسيوس دخل في أزمة مع جماهير أتلتيكو مدريد خلال مباراة ديربي الدوري الإسباني، التي أقيمت في سبتمبر الماضي، حيث كان البرازيلي مستهدفا بهتافات عنصرية في ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو.

المصدر: goal.com

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