تصرف جماهير أتلتيكو قبيل مواجهة الريال يثير ضجة واسعة في إسبانيا (فيديو)

تفاقمت الأمور في العاصمة الإسبانية قبل مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس إسبانيا، وذلك بعد توجيه جمهور "الروخي بلانكوس" رسالة "مستفزة" لنجم الريال فينيسيوس جونيور.

وقبل ساعات من المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا، كشفت عدد من الصحف الإسبانية، وعلى رأسها "ماركا" عن قيام جماهير أتلتيكو مدريد بتعليق دمية تمثل فينيسيوس تتدلى من جسر بجوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية الخاصة بريال مدريد.

Ahead of the Madrid derby, a banner has been placed on an overpass that reads 'Madrid hates Real'.



Below it hangs a mannequin wearing a Vinicius Junior shirt.pic.twitter.com/25kv9q85jn — Football España (@footballespana_) January 26, 2023

وإلى جانب الدمية التي تم إلباسها قميص فينيسيوس، والتي تحاكي رجلا مشنوقا، ظهرت لافتة معلقة مكتوب عليها: "مدريد تكره الريال".

Atlético Madrid fans have hung a doll off of a bridge wearing a Vinícius Júnior kit with a banner reading “Madrid hates Real” above.



WHEN IS ENOUGH, ENOUGH? @LaLigapic.twitter.com/IjcvNN1Znd — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) January 26, 2023

العبارة المكتوبة على اللافتة هي أحد شعارات جبهة أتلتيكو، وهي مجموعة من مشجعي "الروخي بلانكوس" التي عرضت تلك اللافتة في العديد من المناسبات.

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM — Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 26, 2023

وكان فينيسيوس دخل في أزمة مع جماهير أتلتيكو مدريد خلال مباراة ديربي الدوري الإسباني، التي أقيمت في سبتمبر الماضي، حيث كان البرازيلي مستهدفا بهتافات عنصرية في ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو.

المصدر: goal.com