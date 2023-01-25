كأس إسبانيا.. سيميوني يقترح إدخال تعديل جديد على المباريات

يعتقد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن مباريات مسابقة كأس إسبانيا يجب أن تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفرق في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

وتفرض غالبية بطولات خروج المغلوب في الوقت الحالي اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة في حال التعادل قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حال استمراره لتحديد الفائز.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي الأربعاء عشية مواجهة فريقه لمضيفه ريال مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس الإسبانية "إنه موقف (ركلات الترجيح) في المباراة يجب أن نذهب إليه مباشرة وألا نذهب لوقت إضافي على ما أعتقد".

وأضاف "هناك بالفعل الكثير من وقت اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي الكأس السوبر الإسباني اللتان أقيمتا في السعودية مطلع الشهر الحالي، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.

وكان مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليغريني، اشتكى من اضطرار فريقه إلى لعب وقت إضافي، وقال "مع الوتيرة العالية التي تُلعب بها (المباريات) الآن، لا ينبغي أن يكون هناك وقت إضافي".

وأضاف "بالنظر إلى السرعة التي نلعب بها اليوم، فإننا نطلب الكثير من اللاعبين عندما نرغمهم على خوض الأشواط الإضافية".

المصدر: وكالات