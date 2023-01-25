القطري عبد الكريم حسن إلى الجهراء الكويتي لمدة عام واحد

أعلن نادي الجهراء الكويتي يوم الأربعاء، رسميا عن ضم لاعب كرة القدم الدولي القطري عبد الكريم حسن من نادي السد دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وعلى الرغم من التكتم عن التفاصيل، قال رئيس نادي الجهراء خالد الجار الله لوكالة "فرانس بريس": "نحمد الله على إتمام هذه الصفقة الضخمة التي ستفيد ليس فقط فريقنا بل الدوري الكويتي ككل. التعاقد تم بعد التواصل مع محامي اللاعب ووكيل أعماله، ولمسنا لمس اليد رغبة اللعب وإرادته في اختيار نادينا. نحن كمسؤولين رياضيين في البلد، نسعد بانضمام لاعب بحجم عبد الكريم حسن إلى الجهراء".

وأضاف "نتمنى تحقيق المبتغى من هذا الانتقال وتطوير مستوانا في المسابقات المحلية ونعد الجماهير بصفقات أخرى".

ورفض الجار الله الحديث عن قيمة الصفقة مكتفيا بالكشف عن مدتها التي تصل إلى عام واحد.

ويحتل الجهراء حاليا المركز الرابع في الدوري المحلي علما بأنه خرج في الموسم الراهن مبكرا من مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير.

واختير حسن (29 عاما) أفضل لاعب في آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب دوري أبطال آسيا 2011، ومع منتخب بلاده بكأس آسيا 2019، وخاض معه غمار كأس العالم الأخيرة في قطر.

وكان الاتحاد القطري أعلن في أواخر ديسمبر الماضي إيقاف حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية وتغريمه 200 ألف ريال قطري (نحو 55 ألف دولار).

وقبله، أعلن نادي السد في ديسمبر أيضا عن استبعاد مدافعه نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة".

ولكن مصادر مطلعة أكدت لوكالة "فرانس بريس" في حينها أن سبب استبعاد اللاعب هو استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 1-3 في كأس العالم 2022، وهو ما تم اعتباره تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعرها الغاضبة من الخسارة.

المصدر: أ ف ب