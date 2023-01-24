شكرينيار يرفض تمديد عقده مع إنتر

لن يمدد مدافع ميلان شكرينيار عقده مع إنتر الإيطالي، بحسب ما كشف مدير أعماله روبرتو سيستيتشي، في ظل تكهنات حول رغبة السلوفاكي الدولي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق سيستيتشي في حديث تلفزيوني على تكهنات رحيل شكرينيار الذي نال أول بطاقة حمراء في خمسة مواسم ونصف مع إنتر، بعد طرده خلال الخسارة ضد إمبولي (0-1) أمس الاثنين: "أبلغنا النادي بالفعل أن شكرينيار لن يمدد عقده ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى".

وتابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي بعد خمسة أشهر "إنتر هو من وضعه في سوق الانتقالات الصيف الماضي. لم يكن قرار اللاعب. هذا الخيار أدى إلى تفاوض بين إنتر وباريس سان جيرمان. لقد تم إبلاغنا بذلك. في لحظة معينة، توقفت المفاوضات، قبلنا بذلك، اللاعب أيضا، باحترافية واحتراما لعقده".

وبدوره، قال مدرب سان جيرمان، كريستوف غالتييه أمس الاثنين في حديث لقناة "بي إن سبورتس": "لا أعرف ما إذا كان (شكرينيار) سيأتي هذا الشتاء أو في الصيف. تابعناه لفترة طويلة، واعتقدنا أننا سنضمه الصيف الماضي، لكن ذلك لم يحصل".

ويحمل شكرينيار (27 عاما و58 مباراة دولية)، ألوان إنتر منذ 2017 قادما من سامبدوريا.

المصدر: أ ف ب