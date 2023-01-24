الزمالك يواصل "مسلسل" السقوط في الدوري المصري

واصل فريق الزمالك مسلسل نزيف النقاط، بعد خسارته الثانية على التوالي بالدوري المصري لكرة القدم على يد مضيفه غزل المحلة بنتيجة 1-2، اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ15 من المسابقة.

وتقدم غزل المحلة بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق لاعبه النيجيري غابرييل أوروك، ثم أضاف أحمد النادري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، بينما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وهذه الهزيمة هي الثالثة للزمالك بالدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد حامل اللقب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات