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بكلمة عربية.. رونالدو يخطف الأضواء قبل انطلاق مباراة النصر والاتفاق (فيديو)

الرياضة

بكلمة عربية.. رونالدو يخطف الأضواء قبل انطلاق مباراة النصر والاتفاق (فيديو)
AP
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لفت كريستيانو رونالدو الأنظار، أمس الأحد، في أول ظهور رسمي له في الدوري السعودي رفقة فريقه الجديد النصر، وذلك بتوجيهه كلمة باللغة العربية لزملائه لتحميسهم قبل مواجهتهم ضد الاتفاق.

وشارك النجم البرتغالي أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف أحرزه البرازيلي تاليسكا، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وظهر رونالدو قبل انطلاق المباراة في النفق المؤدي إلى الملعب وهو يحمس زملائه حيث صرخ بالعربية قائلا "يلا".

وكان رونالدو انتقل إلى الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.

المصدر: RT

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