ريال مدريد يهزم أتلتيك بيلباو في عقر داره

خرج فريق نادي ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتلتيك (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس في الدقيقتين (24، و90) على الترتيب.

ورفع نادي ريال مدريد حامل اللقب، رصيده بعد هذا الانتصار إلى 41 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب "الليغا" بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر وغريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو عند 26 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب.

المصدر: RT