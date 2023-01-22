بيدري ينقذ برشلونة من كمين خيتافي

فاز نادي برشلونة على ضيفه خيتافي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لنجمهم بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على "سبوتيفاي كامب".

وحقق نادي برشلونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 44 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو مساء يوم الأحد أيضا.

في المقابل، مني نادي خيتافي بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.

المصدر: RT