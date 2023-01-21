نابولي يعزز تربعه على عرش الصدارة

أنجز فريق نابولي مهمته أمام مضيفه ساليرنيتانا بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية نابولي وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المدافع الإيطالي جيوفاني دي لورينزو، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين (45، و48) على الترتيب.

وحقق نادي نابولي، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق 12 نقطة عن وصيفه ميلان قبل مباراة "الروسونيري" الصعبة أمام مضيفه لاتسيو مساء الثلاثاء المقبل.

في المقابل، تعرض نادي ساليرنيتانا للهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في آخر 6 مباريات، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT