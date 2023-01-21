تشافي يعلق على اعتقال داني ألفيس على خلفية اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي"

صرح المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، بأنه يشعر بالصدمة لاعتقال البرازيلي داني ألفيس، نجم الفريق الكتالوني السابق، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

واعتقلت شرطة مدينة برشلونة، داني ألفيس في أعقاب قرار القاضي بحبسه، حيث تم تحويله مباشرة إلى سجن "بريانس 1" في "سانت إستيف سيسروفيرس".

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته أما ضيفه خيتافي، ردا على اعتقال ألفيس: "من الصعب التعليق على مثل هذا الموقف. أنا مندهش ومصدوم للغاية".

وتابع: "الأمر صادم لأنني أعرف ألفيس، الأمر حاليا يخص العدالة، والعدالة ستطبق مهما كانت الظروف".

وأكمل تشافي هيرنانديز: "لا يمكننا التدخل حاليا، أشعر بشكل بالأسف نحو ألفيس".

وكان فريق بوماس المكسيكي قد أعلن يوم أمس الجمعة، فسخ عقده مع داني ألفيس بشكل فوري بعد الاتهام الموجه ضده بالاعتداء على سيدة تبلغ من العمر 23 عاما، في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة يوم الـ30 من ديسمبر الماضي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المحكمة اتخذت قرارها باعتقال داني ألفيس ووضعه في السجن، بعد أيام قليلة من بداية القضية، بالرغم من عدم ظهور أدلة إدانة حتى الآن ضده.

وأوضحت سرعة اعتقال ألفيس، تأتي في ظل امتلاكه جنسية مزدوجة إسبانية وبرازيلية، بالإضافة لكونه يقيم في المكسيك، كذلك للقدرة المالية الكبيرة له، وهو ما يجعله قادرا على التلاعب بأدلة القضية.

وأشارت إلى أن الاعتقال السريع لألفيس أيضا يأتي لكونه برازيليا في الأصل، ولا توجد أي اتفاقيات تسليم مجرمين بين إسبانيا والبرازيل، وهو ما يجعله قادرا في أسرع وقت على مغادرة إسبانيا دون العودة إليها أو المثول لأي عقوبة ضده.

وأكدت الصحيفة أنه في حال ثبوت إدانة ألفيس، بعد رفع الشرطة للحمض النووي وبصمات طرفي الأزمة في موقع الجريمة، من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبته ما بين 4 إلى 12 عاما، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا.

المصدر: وسائل إعلام