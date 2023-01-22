زوجة ألفيس تخرج عن صمتها بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي

دافعت عارضة الأزياء، جوانا سانز، عن زوجها اللاعب البرازيلي داني ألفيس الموجود في السجن بسبب تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاما.

ونشرت جوانا سانز صورة لها مع ألفيس عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" مع عبارة "معا".

وقدمت طلبا خاصا عبر "إنستغرام"، وقالت: "أطلب من وسائل الإعلام خارج منزلي احترام خصوصيتي في هذا الوقت، توفيت والدتي منذ أسبوع، لقد بدأت للتو في افتراض أنها لم تعد موجودة، لأعاني الآن من حالة زوجي، لقد فقدت الركيزتين الوحيدتين في حياتي، ولدي القليل من التعاطف، أريد الخصوصية بدلا من البحث عن الكثير من الأخبار عن آلام الآخرين، شكرا لكم".

المصدر: وسائل إعلام