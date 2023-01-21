طائرة مسيرة توقف مباراة بالدوري الانجليزي

توقفت مباراة نادي ساوثهامبتون وضيفه أستون فيلا التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.

وظهرت طائرة مسيرة من دون طيار فوق ملعب "سانت ميري ستاديوم" معقل نادي ساوثهامبتون أثناء المواجهة، ما اضطر الحكم إلى إيقافه اللقاء عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

Southampton vs Villa has been suspended and players taken off the pitch due to a drone flying around the stadium 🤦‍♂️ pic.twitter.com/or8syT3NyQ — SPORTbible (@sportbible) January 21, 2023

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ودخل اللاعبون والحكام إلى غرف خلع الملابس، حتى تعامل عناصر التنظيم في الملعب مع تلك الطائرة.

واستأنف الحكم المباراة، بعد توقفها لعدة دقائق.

المصدر: وكالات