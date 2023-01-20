توجيهات بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي

وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي لكرة القدم، بعد تحقيقه كأس الخليج "خليجي 25".

ودعا السوداني، "لإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

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وأضاف: "سيقام هذا الحفل في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد منتخبنا الوطني إلى مطار العاصمة بغداد قادما من بصرة العطاء الساعة 6 مساء من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولا إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداء بطوليا مثلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".

وتوج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما الخميس، في مدينة البصرة.

وفاز العراق بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1988 والرابعة في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

المصدر:RT





