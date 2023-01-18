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شاهد.. رحلة نجوم باريس سان جيرمان إلى الدوحة

الرياضة

شاهد.. رحلة نجوم باريس سان جيرمان إلى الدوحة
twitter/psg
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وصلت بعثة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى العاصمة القطرية "الدوحة" صباح اليوم الأربعاء، لبدء تدريباتها التحضيرية لمواجهة فريق مكون من نجوم النصر، والهلال السعوديين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان مقطع فيديو للرحلة من باريس إلى الدوحة.

وتوجه نجوم الفريق الباريسي إلى استاد خليفة الدولي بالدوحة لخوض حصة تدريبية.

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ومن المنتظر أن تتوجه بعثة باريس سان جيرمان إلى السعودية لخوض المواجهة المرتقبة ضد نجوم الفريق المكوم من النصر والهلال في "كأس موسم الرياض" غدا الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، ومن المتوقع أن يقود هجوم الفريق الباريسي كل من الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي.

المصدر: "twitter.com/psg" 

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