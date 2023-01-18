مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي.. التشكيلة المتوقعة للهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مباراة "كأس موسم الرياض" المرتقبة بين الفريق المكون من نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المتوقع أن يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة في الأراضي السعودية منذ توقيعه على عقد مع النصر يمتد حتى عام 2025، ومن المنتظر أن يواجه منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وسيرتدي رونالدو شارة القيادة للفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض، وتحت إشراف الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني التاريخي لنادي ريفر بليت.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

وكانت الهيئة العامة السعودية للترفيه، الجهة المسؤولة عن تنظيم "كأس الرياض"، قد أعلنت عن قائمة فريق نجوم النصر والهلال المشارك في المعسكر الإعدادي قبل مواجهة باريس سان جيرمان، وجاءت كالتالي.

القائمة الكاملة لنجوم النصر والهلال

لحراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي.

خط الوسط: لويس غوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عطيف، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أندريه كاريو، موسى ماريغا، كريستيانو رونالدو.

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بينما كشفت تقارير صحفية عن تشكيلة نجوم الهلال والنصر المتوقعة ضد باريس سان جيرمان في العاصمة السعودية الرياض.

وتوقع موقع "سعودي سبورت" أن يخوض فريق النجوم المؤلف من فريقي الهلال والنصر وبقيادة كريستيانو رونالدو، أن يلعب بطريقة (4-2-3-1) ويضم كلا من الأسماء التالية في التشكيلة الأساسية:

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لحراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

خط الوسط: لويس غوستافو - محمد كنو

وسط الهجوم: ماتيوس بيريرا - أندرسون تاليسكا - أندريه كاريو

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ومن المتوقع أن يجري المدير الفني للفريق، مارسيلو جالاردو العديد من التغييرات على مدار المباراة.

المصدر: وسائل إعلام