شاهد.. أهداف الأهلي وسموحة
تأهل نادي الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022) على حساب نادي سموحة بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
ووقع على ثلاثية "المارد الحمر" كل من: أحمد عبد القادر، وحمدي فتحي، ومحمود كهربا في الدقائق (8، 11، 36) على الترتيب.
جوووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023
عرضية من كهربا وتسديدة من أحمد عبدالقادر والهدف الأول للأهلي في شباك سموحة ⚽️
شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk
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"بداية ولا أحلى من كده، ولا أروع من كده" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023
عرضية من كهربا وتسديدة من حمدي فتحي والثاني للنادي الأهلي في مرمى سموحة ⚽️
شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk
برعاية Beko pic.twitter.com/lvHFkP5xjy
"كهربا الفولت العالي ولع المباراة" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023
محمود عبد المنعم كهربا بـ "لوب" رائع يسجل الهدف الثالث للأهلي ⚽️
شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk
برعاية The Brooks pic.twitter.com/mDKWA7kjrr
بينما سجل المهاجم حسام حسن هدف سموحه الوحيد من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023
حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء زيرفض الاحتفال ⚽️
شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVkpic.twitter.com/qbncFsQGsr
وضرب الأهلي بذلك موعدا في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مع نادي بيراميدز الذي أطاح بمنافسه الزمالك من الدور نصف النهائي للمسابقة، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جعتهما مساء أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الجمعة 3 فبراير المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
المصدر: RT