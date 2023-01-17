شاهد.. أهداف الأهلي وسموحة

تأهل نادي الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022) على حساب نادي سموحة بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية "المارد الحمر" كل من: أحمد عبد القادر، وحمدي فتحي، ومحمود كهربا في الدقائق (8، 11، 36) على الترتيب.

جوووووول!



عرضية من كهربا وتسديدة من أحمد عبدالقادر والهدف الأول للأهلي في شباك سموحة ⚽️



شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk



برعاية The Brooks pic.twitter.com/b6fg7Z6Zj4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

"بداية ولا أحلى من كده، ولا أروع من كده" 🗣️



عرضية من كهربا وتسديدة من حمدي فتحي والثاني للنادي الأهلي في مرمى سموحة ⚽️



شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk



برعاية Beko pic.twitter.com/lvHFkP5xjy — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

"كهربا الفولت العالي ولع المباراة" 🗣️



محمود عبد المنعم كهربا بـ "لوب" رائع يسجل الهدف الثالث للأهلي ⚽️



شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVk



برعاية The Brooks pic.twitter.com/mDKWA7kjrr — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

بينما سجل المهاجم حسام حسن هدف سموحه الوحيد من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

جووووول!



حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء زيرفض الاحتفال ⚽️



شاهد البث المباشر للمباراة 👈 https://t.co/MK6WztaEVkpic.twitter.com/qbncFsQGsr — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

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وضرب الأهلي بذلك موعدا في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مع نادي بيراميدز الذي أطاح بمنافسه الزمالك من الدور نصف النهائي للمسابقة، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جعتهما مساء أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الجمعة 3 فبراير المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT