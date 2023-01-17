 
مباشر

شاهد.. أهداف الأهلي وسموحة

الرياضة

شاهد.. أهداف الأهلي وسموحة
twitter/alahly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uksu

تأهل نادي الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022) على حساب نادي سموحة بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية "المارد الحمر" كل من: أحمد عبد القادر، وحمدي فتحي، ومحمود كهربا في الدقائق (8، 11، 36) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم حسام حسن هدف سموحه الوحيد من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

إقرأ المزيد
بيراميدز يطيح بالزمالك من كأس مصر (فيديو)
بيراميدز يطيح بالزمالك من كأس مصر (فيديو)

وضرب الأهلي بذلك موعدا في نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مع نادي بيراميدز الذي أطاح بمنافسه الزمالك من الدور نصف النهائي للمسابقة، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جعتهما مساء أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الجمعة 3 فبراير المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا