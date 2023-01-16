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بيراميدز يطيح بالزمالك من كأس مصر (فيديو)

الرياضة

بيراميدز يطيح بالزمالك من كأس مصر (فيديو)
twitter/pyramidsfc
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أطاح نادي بيراميدز بمنافسه الزمالك من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2021-2022)، بفوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جعتهما مساء يوم الاثنين.

وضع المدافع الزملكاوي حسام عبد المجيد فريقه في المقدمة بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية. وأدرك المغربي وليد الكرتي التعادل عند الدقيقة 55، بالرغم من طرد زميله على جبر مدافع نادي بيراميدز في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ونجح نادي بيراميدز في حسم نتيجة المواجهة لصالحه بركلات الترجيح (4-3) والتأهل إلى نهائي كأس مصر، حيص سينتظر الفائز من المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي وسموحة مساء يوم الثلاثاء.  

المصدر: RT 

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