"محمد صلاح من الحرس القديم".. كلوب يعترف بعدم إخلاصه للغاية للنجوم القدامى

صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بأنه ليس "مخلصا للغاية" للاعبين القدامى بالفريق الذين تراجع أداؤهم، لكن عدم وجود بدائل مناسبة يدفعه إلى مواصلة الاعتماد عليهم.

وتراجع أداء ليفربول كثيرا في الموسم الحالي، فقد مني بست هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 4 تعادلات و8 انتصارات فقط، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وفشل "الريدز" في الدفاع عن لقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي (2-3) في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وسيضطر ليفربول خوض مباراة الإعادة في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه ولفرهامبتون، وذلك بعد التعادل معه (2-2) في عقر داره على ملعب "أنفيلد".

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإعادة ضد ولفرهامبتون: "أنا مخلص، وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مخلصين، لكنني لست مخلصا للغاية".

وأضاف: "إذا كان لديك لاعب جيد قدم الكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم ربما أصبحت تعتقد أن هذا هو كل شيء بالنسبة له الآن، فإذا تمكنت من استبداله بلاعب آخر يكون ذلك أمرا منطقيا من الطرفين".

وأوضح: "إذا لم تتمكن من إحضار أي شخص، فلا يمكنك إبعاد آخر، وهذا بالضبط هو الوضع الحالي داخل أنفيلد".

وواصل المدير الفني الألماني الحديث بشأن مستقبله قائلا: "على حد علمي، وبحسب ما أسمعه، فإنني لن أرحل، وهذا يعني أنني ربما يتعين علي تغيير العديد من الأشياء، وهو ما سنراه، لكنه شيء للمستقبل وسيحدث في الصيف في أغلب الأحوال".

وتولى كلوب مهمة تدريب ليفربول عام 2015، قدما من بوروسيا دورتموند، بعد أن قاده للفوز بلقبين في الدوري الألماني والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غادر عندما احتل الفريق المركز السابع في المسابقة المحلية.

وعن إمكانية تكرار سيناريو بوروسيا دورتموند في ليفربول قال كلوب الذي يستمر عقده الحالي حتى عام 2026: "عندما رحلت عن دورتموند قلت إن هناك شيئا ما يجب أن يتغير، وكان الوضع مختلفا هناك لكنه مشابه بطريقة ما.. فالمعادلة وقتها كانت إما أن أرحل.. أو يتم تغيير الكثير من الأشياء، ثم انتهى الأمر بعدها".

واختتم كلوب: "على حد علمي، مما أسمعه، لن أرحل. وهذا يعني أنه ربما يتعين علينا تغيير أشياء أخرى وسنرى ذلك. ولكنه شيء للمستقبل وسيحدث في الصيف وليس الآن"

المصدر: وكالات