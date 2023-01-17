ختام أول بطولة إسلامية دولية للهوكي في قازان  

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات أول بطولة دولية للهوكي على الجليد بين الدول الإسلامية والتي جرت في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

واستمرت البطولة في الفترة من 13 إلى 17 يناير، تنافس خلالها 12 فريقا بفئة الرجال من البحرين وإيران والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان، بالإضافة إلى فريق مشترك للجزائر والمغرب ولبنان، وخمس فرق بفئة السيدات.

وكان الغرض من البطولة، تعزيز العلاقات بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي OIC في مجال الرياضة.

وأقيمت المسابقة على شكل مرحلة المجموعات، وفي فئة الرجال، سجلت منتخبات أوزبكستان وتتارستان والإمارات أكبر عدد من النقاط، فيما فاز فريق تتارستان ببطولة السيدات.

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وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل الكبيسي، أن جميع الدول المشاركة والفرق سعيدة للغاية بالمشاركة.

وأضاف الكبيسي أنه يأمل أن يرى في المستقبل خطوات متطورة لهذا المشروع تجمع اللاعبين من الدول الإسلامية".

وأقيمت في ملعب "تاتنيفت أرينا" اليوم الثلاثاء مباراة احتفالية مع أفضل اللاعبين من كل فريق وحفل الختام.

المصدر: RT