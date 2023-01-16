منتخب إيران لهوكي الجليد للسيدات يتفوق على نظيره السعودي

فاز منتخب إيران لهوكي الجليد للسيدات على نظيره السعودي ليتأهل إلى نهائي بطولة الدول الإسلامية الجارية حاليا في جمهورية تتارستان الروسية.

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات فوزه الرابع في البطولة بتغلبه على السعودية بضربات الجزاء بنتيجة 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وكانت إيران فازت على عمان والإمارات (4- 0) والبحرين (10-1) فيما خسرت أمام تتارستان.

وسيخوض منتخب إيران لهوكي الجليد المباراة النهائية يوم غد الثلاثاء أمام البلد المضيف تتارستان.

وانطلقت بطولة هوكي الجليد للدول الإسلامية السبت في مدينة قازان بجمهورية تتارستان، بمشاركة منتخبات إيران والإمارات والسعودية والبحرين وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان وعمان والجزائر والمغرب ولبنان وتتارستان وعدد من الأندية.

المصدر: "وكالة فارس"