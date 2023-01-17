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على طريقة ميسي أمام هولندا.. أغويرو يحتفل في دوري بيكيه الخاص

الرياضة

على طريقة ميسي أمام هولندا.. أغويرو يحتفل في دوري بيكيه الخاص
AFP
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شارك النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مباراة ضمن لقاءات دوري الملوك الخاص بالنجم الإسباني جيرارد بيكيه والذي يقام بقواعد خاصة للغاية.

وأقيمت المباراة صباح الاثنين وشارك أغويرو كضيف على إحدى فرق البطولة التي مر منها ثلاث جولات حتى الآن.

وسجل أغويرو هدفا في المباراة التي شارك فيها، وقام فورا بالاحتفال على طريقة مواطنه ليونيل ميسي، كما فعلها نجم باريس سان جيرمان ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم.

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وأثار احتفال ميسي الجدل وقتها في ظل مباراة قوية للغاية انتهت لمصلحة "التانغو" بركلات الترجيح.

يذكر أن أغويرو البالغ 34 عاما اعتزل كرة القدم بعد مشاكل في القلب، مما دفعه لإنهاء تعاقده مع برشلونة بشكل أبكر مما كان متوقعا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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