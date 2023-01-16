على طريقة ميسي.. ناصر العطية يلبس "البشت" لدراج أرجنتيني (فيديو)

أهدى البطل القطري ناصر العطية بطل رالي داكار2023 لفئة السيارات، الأرجنتيني كيفن بينافيديس دراج فريق (كا تي أم) المتوج بفئة الدراجات النارية، البشت بعد حصده اللقب في السعودية الأحد.

وحاز بينافيديس على المركز الأول بفئة الدراجات النارية، إثر معركة شرسة مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية، في رالي داكار الذي احتضنته السعودية، وهي المرة الثانية التي ينال فيها بينافيديس اللقب بعد عام 2021.

ناصر العطية يلبس البشت الدراج الارجنتيني . pic.twitter.com/mcIIUTX8MH — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) January 15, 2023

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ولقي البشت العربي رواجا كبيرا خاصة في الأرجنتين بعد تتويج ميسي به، حيث بات البشت رمزا مهما للأرجنتينين كافة.

وتوج العطية بلقب رالي دكارالصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة في الدمام.

المصدر: "وكالات"