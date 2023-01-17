حظر العلمين الروسي والبيلاروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة

حظر الاتحاد الأسترالي للتنس رسميا المشجعين من إحضار العلمين الروسي والبيلاروسي إلى مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب شكاوى من المتفرجين الأوكرانيين.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الاتحاد الأسترالي للتنس الثلاثاء: "في البداية، كانت سياستنا هي أن يتمكن المشجعون من إحضارهم ([أعلام روسيا وبيلاروس)، لكن لم يسمح لهم بالتلويح بها تجنبا لأي صدام مع المتفرجين الآخرين".

وتابع البيان: "اعتبارا من اليوم، سيتم حظر العلمين الروسي والبيلاروسي تماما من بطولة أستراليا المفتوحة".

وخسرت الروسية كاميلا راخيموفا أمام الأوكرانية كاترينا بيندل في بداية بطولة أستراليا المفتوحة

فيما صعدت لاعبة التنس الروسية كارين خاشانوف إلى الدور الثاني من البطولة.

وأشار الاتحاد أيضا إلى أن سبب الحظر هو شكاوى عديدة من المشجعين الأوكرانيين الذين استدعوا الشرطة والأجهزة الأمنية لملعب أستراليا المفتوحة 14 مرة بسبب رفع العلم الروسي على المدرجات خلال المواجهة بين لاعبة التنس الروسية راخيموفا والأوكرانية بيندل التي جرت يوم الاثنين الماضي

وفي وقت سابق، رفض الاتحاد الأسترالي للتنس المطالب الأوكرانية باستبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس من المسابقة، مشيرا إلى أنه سيسمح للاعبي التنس الروس والبيلاروس باللعب في بطولة أستراليا المفتوحة في وضع محايد.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن في الفترة من 16 إلى 29 من الشهر الجاري، ويشارك فيها 20 لاعبا روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا.

ويبلغ مجموع الجوائز 76.5 مليون دولار أسترالي (52.8 مليون دولار)، فيما سيحصل الفائزون في البطولة في فردي الرجال والسيدات على 2 مليون دولار لكل منهما.

المصدر: "وكالة تاس"