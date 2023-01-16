حبيب نورمحمدوف يعلق على الضربة القاضية لعمر بكلمة واحدة! (فيديو)  

أبهر الروسي عمر نورمحمدوف، ابن عمه حبيب البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بفوز ساحق على منافسه البرازيلي راوني بارسيلوس.

وتمكن عمر نورمحمدوف من إسقاط المقاتل البرازيلي بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما يوم أمس الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "UFC Vegas 67".

ونشر حبيب نورمحمدوف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للضربة القاضية لعمر، وعلق عليه بكلمة واحدة: "Statement – أي الإعلان عن نفسه".

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وحقق عمر نورمحمدوف (27 عاما) بذلك انتصاره السادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (34 عاما) أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: "championat"