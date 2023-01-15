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الإعلان عن مكان وموعد إقامة "خليجي 26"

الرياضة

الإعلان عن مكان وموعد إقامة
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كشف حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن بطولة "خليجي 26" ستقام في الكويت نهاية عام 2024.

وأعلن ابن أحمد آل ثاني عن الخبر خلال مؤتمر في بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة، بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في النسخة المتواصلة بالعراق.

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هذا، وستقام النسخة المقبلة من المنافسات شهر ديسمبر من عام 2024، في دولة الكويت، فيما ستحتضن سلطنة عمان النسخة الـ27 من البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسة على لقب "خليجي 25"، اقتصرت على أربعة منتخبات وهي المضيف العراق، وقطر، وعمان، والبحرين.

وسيلتقي منتخب العراق مع منتخب قطر في نصف النهائي الأول غدا الاثنين، وفي نفس اليوم، يلعب منتخب البحرين مع نظيره العماني.

المصدر:beinsports.com

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