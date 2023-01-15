مدرب العراق عن نصف نهائي "خليجي 25": جهزنا أنفسنا لمواجهة قطر

قال مدرب المنتخب العراقي خيسيوس كاساس، اليوم الأحد، إنه جهز فريقه لمواجهة قطر في نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم يوم غد الاثنين.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن "طموحي مع اللاعبين هو تقديم مستوى طيب في المواجهة المقبلة أمام منتخب قطر، وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية لمنافسات خليجي زين 25، وإسعاد الجماهير العراقية التي تحرص وبشغف على دعم وإسناد منتخب أسود الرافدين".

وأضاف: "أدعو الجماهير العراقية إلى الوقوف إلى جانب اللاعبين، خصوصا في اللحظات الحرجة من المباراة التي ستكون بحاجة إلى مزيد من الدعم".

وأشار إلى أن "كل مباراة ينخفض فيها رتم الأداء في بعض الأحيان، وهنا نحتاج المؤازرة الجماهيرية".

وبين المدرب الإسباني أن "منتخب قطر يعد من المنتخبات المميزة والشابة والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية كونه يمتلك عناصر مميزة، وإن أكثر من نصف الفريق كان في قائمة منتخب قطر المشارك في المونديال الأخير، لذلك نحن جهزنا أنفسنا في مقارعة المنافس وستكون مباراة صعبة أخرى".

المصدر: RT