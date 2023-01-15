رالي دكار.. القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة

توج القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام بالسعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع تواليا.

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حل الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثا متأخرا بفارق 1:1.13 ساعة.

وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من دون أن ينجح أي سائق في مقارعته، ليتوج القطري البالغ 52 عاما باللقب للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022

في المقابل، حل لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.

المصدر: وكالات