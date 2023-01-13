بعد تعافيه من السرطان.. هالير يحرز "هاتريك" لدورتموند في 7 دقائق

أحرز المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير ثلاثية لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة ودية ضد بازل السويسري يوم الجمعة، وهي مباراته الثانية بعد تعافيه من إصابته بسرطان الخصية.

وسجل المهاجم الدولي الإيفواري ركلة جزاء في الدقيقة 81، واحتفل باحتضان زملائه في الفريق.

وجاء هدفه الثاني في الدقيقة 86 من كرة عرضية، فيما جاء الثالث في الدقيقة 88 من ركلة ركنية.

واستغرق تسجيل "الهاتريك" 7 دقائق و32 ثانية.

وفاز دورتموند بنتيجة 6-0 في مباراة استمرت 109 دقائق بدلا من 90 دقيقة لمنح المزيد من اللاعبين وقتا في الملعب.

وكانت المباراة ضد بازل السويسري جزءا من معسكر دورتموند التدريبي الشتوي في إسبانيا قبل استئناف الدوري الألماني الأسبوع المقبل.

وثبتت إصابة هالير بورم في الخصية في يوليو الماضي، بعد أقل من أسبوعين على انضمامه إلى دورتموند قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وكان هالير، المولود في فرنسا، هداف الدوري الهولندي الموسم الماضي برصيد 21 هدفا، كما سجل 11 هدفا خلال مسيرة أياكس أمستردام إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن دون هالير، عانى دورتموند في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز السادس بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

المصدر: أ ب