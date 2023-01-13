أول تعليق لرئيس "الكاف" على عدم تمكن المغرب من المشاركة في "شان الجزائر"

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، إن عدم تمكن المنتخب المغربي من المشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" بالجزائر يشعره بالحزن.

وكانت بعثة المنتخب المغربي وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مطار الرباط سلا الدولي، في انتظار قرار السفر إلى الجزائر قصد المشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، لكن بعثة المنتخب لم تحصل على تصريح للسفر للجزائر برحلة مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية ليتعذر على المغرب بالتالي المشاركة في البطولة القارية.

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وعن عدم تمكن المغرب من المشاركة في البطولة، قال موتسيبي بعد وصوله اليوم الجمعة إلى مطار الرباط سلا للمشاركة في قرعة مونديال الأندية، إنه قام بمجهودات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المغربي الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب والجزائر لهما مكانة كبيرة في قلبه، رافضا خلط السياسة بالرياضة.

وأوضح موتسيبي أنه من خلال تواصله مع المسؤولين الجزائريين أكدوا له أنهم يريدون من المغرب المشاركة وأنهم سيرحبون بالمنتخب المغربي في بلدهم، مشيرا إلى أنه طلب من الجزائر السماح لبعثة المنتخب المغربي بالدخول المباشر.

وفي السياق ذاته، أكد موتسيبي أنه خلال الفترات المقبلة، سيحصل البلدان (المغرب والجزائر) على فرص تنظيم كأس أمم إفريقيا، وستكون هناك تنقلات كبيرة للمشجعين، وقال: "المشجعون يخلقون أجواء استثنائية ومهمون في مباريات كرة القدم".

يذكر أن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين ستفتتح اليوم وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من فبراير المقبل.

المصدر: وكالات