وسائل إعلام: المغرب لن يشارك في "شان الجزائر"

لم يتمكن المنتخب المغربي تحت 23 عاما لكرة القدم من الحصول على رخصة دخول التراب الجزائري من أجل المشاركة في بطولة كأس إفريقيا للمحليين "الشان" بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس".

وكانت بعثة المنتخب المغربي وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مطار الرباط سلا الدولي، في انتظار قرار السفر إلى الجزائر قصد المشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، لكن بعثة المنتخب لم تحصل على تصريح للسفر للجزائر برحلة مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية.

وذكرت "هسبريس"، أن اللاعبين خرجوا من مطار الرباط سلا قبل قليل، مؤكدين، في تصريحات للصحافة، عدم تمكن البعثة من السفر.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، "أمر مؤسف جدا".

يذكر أن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين ستفتتح اليوم وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من فبراير المقبل.

المصدر: "هسبريس"