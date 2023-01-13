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راشفورد يفوز بجائزة جديدة هذا الموسم

الرياضة

راشفورد يفوز بجائزة جديدة هذا الموسم
AFP
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أحرز ماركوس راشفورد جائزة جديدة هذا الموسم، مع فريقه مانشستر يونايتد، بعد تألقه تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.

وفاز راشفورد بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر والمقدمة من الشياطين الحمر.

وشارك راشفورد في 3 مباريات لعبها مانشستر في شهر ديسمبر، حيث لعب مباراتين في الدوري الإنجليزي ومباراة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو".

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وبعد العودة من كأس العالم، سجل راشفورد هدفا في فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي بثنائية نظيفة، كما سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه على نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة، وأخيرا سجل هدف فوز الشياطين على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وواصل راشفورد أداءه الممتاز في شهر يناير أيضا، حيث سجل في الثلاث مباريات التي لعبها مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري برصيد 35 نقطة.

المصدر: "وكالات"

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