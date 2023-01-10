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كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف النهائي

الرياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف النهائي
AP
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صعد مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الثلاثاء بفوز الأول على تشارلتون 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، أنتوني في الدقيقة 21، وماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 90 و"90+4".

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أما ثنائية نيوكاسل في شباك ليستر، فقد تكفل بتسجيلها  دان بورن وجولينتون في الدقيقتين 60، و72.

ويلعب اليوم الأربعاء ضمن ربع النهائي أيضا وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست، فيما يستقبل ساوثمبتون نادي مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات

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