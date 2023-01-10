النني ونيكيتاه يقودان أرسنال للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حجز نادي أرسنال مقعده في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب تغلبه على مضيفه أوكسفورد يونايتد بثلاثية دون رد ضمن الدور الثالث من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على وقع التعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني انتفض أرسنال، حيث افتتح له الدولي المصري محمد النني التسجيل من ضربة رأسية في الدقيقة 63، ثم ضاعف المهاجم إيدي نيكيتاه النتيجة في الدقيقة 70، وعاد نيكيتاه بعدها بست دقائق ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

Eddie answers the call 📞@EddieNketiah9 rounds the keeper after a classy ball from Fábio Vieira for @Arsenal 🤌#EmiratesFACuppic.twitter.com/2gd8VJxyK3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2023

The chip 🍟@EddieNketiah9 is 𝗹𝗲𝘁𝗵𝗮𝗹 in front of goal 😬#EmiratesFACuppic.twitter.com/va8nKz9pnr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2023

وضرب أرسنال بذلك موعدا مع مانشستر سيتي في الدور الرابع.

المصدر: thefa.com

