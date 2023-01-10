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النني ونيكيتاه يقودان أرسنال للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

النني ونيكيتاه يقودان أرسنال للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
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حجز نادي أرسنال مقعده في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب تغلبه على مضيفه أوكسفورد يونايتد بثلاثية دون رد ضمن الدور الثالث من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على وقع التعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني انتفض أرسنال، حيث افتتح له الدولي المصري محمد النني التسجيل  من ضربة رأسية في الدقيقة 63، ثم ضاعف المهاجم إيدي نيكيتاه النتيجة في الدقيقة 70، وعاد نيكيتاه بعدها بست دقائق ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وضرب أرسنال بذلك موعدا مع مانشستر سيتي في الدور الرابع.

المصدر: thefa.com
 

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