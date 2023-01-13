برشلونة يقاضي رابطة الليغا رسميا

أشارت صحف إسبانية عديدة من بين أبرزها "الباييس" و"موندو ديبورتيفو" إلى أن نادي برشلونة قرر رفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني.

ويأتي هذا بعد أن قررت الرابطة منع برشلونة من زيادة فاتورة رواتبه بواقع 15% اعتيادية بشكل سنوي، الأمر الذي يرى النادي الكتالوني أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع باقي الأندية.

ولم يكن برشلونة النادي الوحيد الذي منع من هذه النسبة الاعتيادية، التي تكفلها رابطة الدوري الإسباني وفقا للوائح إتمام قرض "سي في سي" الذي رفضه إلى جانب برشلونة كل من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وإيبيزا.

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ووقع 38 ناديا آخر على قرض "سي في سي" وضمنوا دخول صندوق تدعم فيه الأندية بتكفل زيادات الرواتب السنوية الاعتيادية بواقع 15% مقابل الموافقة على القرض المقدرة قيمته بحوالي 2 مليار يورو والذي تنازلت فيه الرابطة عن نحو 11% من حقوق البطولة على المدى الطويل.

ورفع برشلونة الدعوى القضائية ضد رابطة الدوري الإسباني في المحكمة التجارية رقم 7 في برشلونة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.

المصدر: "وكالات"