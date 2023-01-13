وعد مفاجئ يشجع الهلال لمحاولة حسم صفقة ميسي

تجري الأمور بشكل متسارع، بشأن رغبة الهلال السعودي باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نحم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مصدر داخل الهلال السعودي مساء الخميس: "إدارة النادي قدمت عرضا رسميا لميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس الصيف المقبل".

وأضاف: "الهلال تلقى وعدا من وزارة الرياضة السعودية برفع عقوبة الإيقاف المفروضة على النادي، حال وافق ميسي على العرض المقدم له".

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وتابع: "إذا لم ينجح الهلال في حسم الصفقة هذا الشتاء، فلن يستسلم وسيعود لمحاولة التعاقد معه الصيف المقبل".

وحرم الهلال من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات في صيف 2022 وشتاء 2023 بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع النصر في ذات الوقت.

وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل بعد قدومه قبل عامين من برشلونة الإسباني بصفقة انتقال حر ويحصل بين 30 إلى 35 مليون يورو سنويا.

وتقول بعض التقارير الصحفية العالمية، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان واثقة من استمرار ميسي على الأقل في صفوف الفريق حتى صيف 2024 وهناك اتفاق شفهي بين اللاعب والإدارة منذ تواجد الأرجنتيني في الدوحة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة.

المصدر: "كووورة"