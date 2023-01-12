برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)
حجز برشلونة البطاقة الثانية لنهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الخميس في الرياض، بالتعادل 2-2.
وتقدم برشلونة أولا بهدف من توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، وأدرك نبيل فقير هدف التعادل لبيتيس بحلول الدقيقة 77.
😎 A este tal @lewy_official se le caen los goles esta temporada.— RFEF (@rfef) January 12, 2023
🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es I 0-1 I 43'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/0QVtqg9o5t
💚🤍 El gol de @NabilFekir para 𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹.— RFEF (@rfef) January 12, 2023
¡EL CAMPEÓN DE COPA NO SE RINDE!
🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es I 1-1 I 83'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/O0UsZ1SvhS
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين حيث تقدم برشلونة مجددا عن طريق لاعبه البديل أنسو فاتي في الدقيقة 93.
😱 ¿Pero y este 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢, @ANSUFATI?— RFEF (@rfef) January 12, 2023
El 1⃣0⃣ del Barça pone por delante a su equipo en la prórroga.
🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es I 1-2 I 97'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/0fVIgdFhis
😵 ¡De 𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼 a 𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼!— RFEF (@rfef) January 12, 2023
👌 El Betis vuelve a empatar gracias a esta maravilla de @lorenmg16
¡¡CÓMO ESTÁ EL PARTIDO!!
🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es I 2-2 I 104'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/jokzHkmEWk
ولكن ريال بيتيس عدل النتيجة في الدقيقة 102 بهدف من توقيع لورينزو مورن، ليحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لبرشلونة ليفوز بنتيجة 4-2.
🙌 Este ha sido el gol definitivo con el que el Barça se ha clasificado para la final.— RFEF (@rfef) January 12, 2023
🖊️ El último penalti lleva la firma de @Pedri
🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/z780mP6MHA
وضرب برشلونة موعدا في النهائي المقرر الأحد المقبل مع غريمه ريال مدريد المتأهل على حساب فالنسيا بفوزه عليها بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما أمس بالتعادل 1-1.
المصدر: RT