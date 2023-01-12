برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)

حجز برشلونة البطاقة الثانية لنهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الخميس في الرياض، بالتعادل 2-2.

وتقدم برشلونة أولا بهدف من توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، وأدرك نبيل فقير هدف التعادل لبيتيس بحلول الدقيقة 77.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين حيث تقدم برشلونة مجددا عن طريق لاعبه البديل أنسو فاتي في الدقيقة 93.

ولكن ريال بيتيس عدل النتيجة في الدقيقة 102 بهدف من توقيع لورينزو مورن، ليحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لبرشلونة ليفوز بنتيجة 4-2.

🙌 Este ha sido el gol definitivo con el que el Barça se ha clasificado para la final.



🖊️ El último penalti lleva la firma de @Pedri



🆚 @RealBetis - @FCBarcelona_es



📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/z780mP6MHA — RFEF (@rfef) January 12, 2023

وضرب برشلونة موعدا في النهائي المقرر الأحد المقبل مع غريمه ريال مدريد المتأهل على حساب فالنسيا بفوزه عليها بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما أمس بالتعادل 1-1.

المصدر: RT