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برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)

الرياضة

برشلونة يتخطى ريال بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)
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حجز برشلونة البطاقة الثانية لنهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على ريال بيتيس بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الخميس في الرياض، بالتعادل 2-2.

وتقدم برشلونة أولا بهدف من توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، وأدرك نبيل فقير هدف التعادل لبيتيس بحلول الدقيقة 77.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين حيث تقدم برشلونة مجددا عن طريق لاعبه البديل أنسو فاتي في الدقيقة 93.

ولكن ريال بيتيس عدل النتيجة في الدقيقة 102 بهدف من توقيع  لورينزو مورن، ليحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لبرشلونة ليفوز بنتيجة 4-2.

وضرب برشلونة موعدا في النهائي المقرر الأحد المقبل مع غريمه ريال مدريد المتأهل على حساب فالنسيا بفوزه عليها بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما أمس بالتعادل 1-1.

المصدر: RT

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