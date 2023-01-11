ريال مدريد يهزم فالنسيا ويصعد لنهائي كأس السوبر الإسباني (فيديو)

حجز ريال مدريد مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على فالنسيا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الرياض بالتعادل 1-1.

وتقدم ريال مدريد أولا بهدف من توقيع كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 39، وأدرك صامويل لينو هدف التعادل لفالنسيا بحلول الدقيقة 46.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتمتد المباراة لشوطين إضافيين لكن النتيجة بقيت على حالها ليحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لريال مدريد ليفوز بنتيجة 4-3.

وينتظر ريال مدريد في النهائي المقرر الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الخميس بين برشلونة وريال بيتيس.

المصدر: RT