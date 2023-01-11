تشافي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة بضم أوباميانغ

استبعد مدرب برشلونة، تشافي إمكانية تعاقد فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي رحل عن "البارسا" في الصيف الماضي لينضم لتشيلسي.

وخرجت بعض التسريبات الصحفية الكتالونية خلال الساعات الماضية، وقالت إنه مع انضمام البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد وإمكانية انتقال الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو، فربما يطلب تشافي عودة أوباميانغ لصفوف "البارسا" من جديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أوباميانغ تواصل مع تشافي ليستطلع رأيه في العودة إلى برشلونة، وأخبره أنه يفتقد النادي والمدينة ومستعد للعودة بأي ثمن.

ولكن تشافي استبعد عودة المهاجم الغابوني إلى برشلونة على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث قال في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "نحن سعداء بالفريق. من حيث المبدأ، لن تكون هناك تغييرات. لم يكن هناك اجتماع".

Xavi on Aubameyang: "We are happy with the squad. In principle, there will be no changes. There has been no meeting”. 🔵🔴 #FCB



“Depay? We do not know anything. We will see what happens. I told the board that I’d be happy if the squad remains as it is”. pic.twitter.com/iZsaitpTLs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2023

وعن إمكانية رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد، رد تشافي: "نحن لا نعرف أي شيء. سوف نرى ما يحدث. أخبرت مجلس الإدارة بأنني سأكون سعيدا إذا بقيت التشكيلة كما هي".

المصدر: فابريزيو رومانو + "آس"