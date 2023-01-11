الأرجنتيني باستوري ينضم إلى صفوف نادي قطر

أعلن نادي قطر القطري الأربعاء، تعاقده مع صانع اللعب المخضرم الأرجنتيني خافيير باستوري، قادما من إلتشي الإسباني.

ونشر النادي القطري في حسابه الرسمي على "تويتر" صورا لتوقيع اللاعب الدولي السابق البالغ 33 عاما مع قميصه الذي يحمل الرقم 7، دون أن يوضح مدة وتفاصيل العقد.

وكان باستوري ودع ناديه الإسباني الأحد بعد سنتين في صفوفه، قادما من روما الإيطالي الذي تعاقد معه في 2018، فيما عانى من متاعب جسدية في الفترتين.

وبعد انتقاله من باليرمو الإيطالي في 2011، برز باستوري مع باريس سان جيرمان الفرنسي، المملوك قطريا، بين 2011 و2018، عندما تركه مقرا بأنه لم يعد يملك المستوى المناسب لمواجهة تحديات النادي.

ويملك باستوري، صاحب 29 مباراة دولية، في رصيده العديد من الألقاب في فرنسا بينها الدوري خمس مرات مع سان جيرمان.

ويحتل نادي قطر المركز السابع راهنا من أصل 12 في ترتيب الدوري القطري لكرة القدم، بعد فوزه ثلاث مرات في سبع مباريات.

المصدر: وكالات