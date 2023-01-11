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الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا رسميا بشبهة تواطؤ في مباراة أرسنال

الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا رسميا بشبهة تواطؤ في مباراة أرسنال
AFP
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فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا بشأن تلقي مدافع أكسفورد سيتي كيارون براون بطاقة صفراء في مباراة الفريق ضدأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز "المدفعجية" 3-0.

وكشف موقع "سبورتس مايل" أن التحقيق فتح بسبب تأكيد وجود مراهنات على حصول براون على بطاقة صفراء في المباراة، وأن العديد من المراهنين افترضوا حصول ذلك مقابل ما مجموعه 1600 جنيه إسترليني من أجل الحصول على المال من هذا التوقع.

وارتكب براون خطأ على بوكايو ساكا في الشوط الثاني أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء وسط حماس كبير من مشجعي أرسنال بالتحديد الذين راهن الكثيرون منهم على هذه اللقطة وضمنوا جني مئات الجنيهات الإسترلينية.

وكان ذلك مطلع الشوط الثاني حين كانت النتيجة 0-0 قبل أن يفتتح محمد النني التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 58 خلال المباراة التي انتهت 3-0 لصالح "الغانرز".

الاتحاد الإنجليزي يحقق في شبهة تواطؤ براون في تعمد تلقي البطاقة الصفراء، ما يضر بمبدأ النزاهة والشفافية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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